"Вернуться туда, где были": восстановление Австралии после пожаров может занять 100 лет

Пожары в Австралии / REUTERS

Масштабные лесные пожары в Австралии нанесли колоссальный ущерб. По мнению пожарных, для полного восстановления континента необходимо около 100 лет.

По данным издания The Sun, в разбушевавшийся огонь унес жизни 28 людей, множества животных, а также разрушил более 2000 домов. По словам главы пожарной службы Австралии Мик Кларк, континенту понадобится 100 лет, чтобы "вернуться туда, где мы были до пожаров".

В NASA заявили, что дым от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире". При этом уровень загрязнения воздуха в Мельбурне достиг опасного показателя, а также прервали работу местного аэропорта.

Как ранее сообщал Главред, глава МВД Арсен Аваков предложил направить 200 украинских спасателей для борьбы с лесными пожарами в Австралии.