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Всесокрушающие пожары в Австралии: Елизавета II молится, Меган Маркл призвала помогать

5 января 2020, 13:18

Ситуация в Австралии до глубины души расстроила многих знаменитостей.

Пожары в Австралии убили полмиллиарда животных / instagram.com/sussexroyal

Из-за жутких пожаров в Австралии уже погибли 24 человек и полмиллиарда животных.

"Почти 200 пожаров все еще горят по всей стране, и хотя больше всего внимания было уделено именно Новому Южному Уэльсу, это затронуло все штаты и территории. Более 1200 домов было разрушено и миллионы гектаров земли выжжены. Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в настоящее время не имеют электричества. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов", — передает ВВС.

Также стало известно, что вечером 4 января в Новом Южном Уэльсе взорвалась башня с миллионами литров воды – многие дома и автомобили в округе затопило.

Премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 человек из резервных войск на помощь. Министр обороны Линда Рейнольдс заявила, что впервые в истории Австралии армейский резерв был мобилизован для борьбы со стихийными бедствиями, пишет The Sydney Morning Herald.

Пожары в Австралии: реакция знаменитостей

Отметим, ситуация в Австралии до глубины души расстроила многих знаменитостей. Деньги для борьбы с австралийскими пожарами передала американская певица Пинк и голливудская актриса Николь Кидман, которая пообещала 500 000 долларов.

Ее Величество королева Елизавета II направила соболезнования генерал-губернатору Австралии и всем жителям страны, которые так или иначе стали жертвами сокрушительного стихии.

"Мне было очень обидно услышать о длительном огне и его разрушительном воздействии во многих частях Австралии. Моя благодарность службам экстренной помощи, а также тем, кто подвергает свою жизнь опасности, чтобы помочь гражданам, которые в этом нуждаются. Мы с принцем Филиппом отправляем свои соболезнования и молитвы всем австралийцам в это нелегкое время", – обратилась Елизавета II, ее процитировали на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.

17-летняя активистка из Швеции Грета Тунбер отметила количество жертв и напомнила, что густой дым покрыл ледники в далекой Новой Зеландии, что повлекло их стремительное таяние. Она выразила свои соболезнования австралийцам и в который раз призвала политиков не оставаться в стороне климатических проблем.

"Все это до сих пор не привело ни к одному политическому действию. Потому что мы все еще не в состоянии осознать связь между климатическим кризисом и усилением экстремальных погодных явлений и природных катастроф. Это должно измениться", – написала Грета Тунберг в своем Инстаграм.

Меган Маркл и принц Гарри отметили, что экологический кризис перерос в целое явление – экоцид. Они решили не ограничиваться только словами поддержки и предоставили координаты организаций, через которые можно оказать материальную помощь пострадавшим.

"Пожары бушуют в районах, с которыми мы лично связаны, так как посетили общины в Новом Южном Уэльсе в 2018 году. От пожаров в Калифорнии и в частях Африки, нас поражает все большее наступление этих экологических катастроф, учитывая, конечно, продолжающееся разрушение Амазонки. Чувствовать себя беспомощным легко, но всегда есть способ помочь", – отметили герцоги Сасекские в своем Инстаграм.

Напомним, ранее сообщалось, Австралию охватили масштабные лесные пожары, в результате которых полностью сгорел городок Балморал в 120 км от Сиднея.

Как сообщает ВВС, в городе уже не осталось ни одного уцелевшего здания.

По словам губернатор Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян, пожары приобретают катастрофические масштабы. Уже ничего не осталось от города Балморал, без крыши над головой остались 400 тысяч его местных жителей.

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