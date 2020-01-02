Страшный пожар в Запорожской области: погибли дети

Пожар / facebook.com/MNS.GOV.UA

Во второй день нового года в Запорожской области произошел жуткий пожар в жилом доме.

В результате возгорания погибли двое детей 2015 и 2018 годов рождения, пишет пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Как сообщается, пожар произошел в квартире четырехэтажного дома в городе Токмак.

"Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей. Ужасная трагедия и очередное напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал, что на полигоне Широкий лан вспыхнул жуткий пожар, есть пострадавший.

Также отметим, в Черкасской области в новогоднюю ночь произошла жуткая трагедия.