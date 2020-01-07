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"Ад на земле": украинцы из Австралии рассказали о всепоглощающем огне

7 января 2020, 16:58

Арсен Аваков предложил направить 200 украинских спасателей для борьбы с лесными пожарами.

Пожары в Австралии
Пожары в Австралии / REUTERS

Жуткие пожары продолжают хозяйничать в Австралии. О жизни в кошмаре рассказали украинцы, которые проживают на материке.

Украинки Мария Кириченко, несколько лет проживающая Сиднее, рассказала, что ситуация катастрофическая.

"Без преуменьшения, мы наблюдаем ад на земле. Ситуация совершенно катастрофическая. В декабре качество воздуха в Сиднее превышало критические показатели в 20 раз, его приравнивали к количеству выкуренных сигарет за день - от 4-х до 37-ми в зависимости от района. Сложно представить, что происходит в эпицентрах событий и с крошечными легкими животных. Мы-то хоть привыкшие к городской пыли и выхлопным газам, а для них это фатально", - цитирует девушку TK Media.

По ее словам, действительно огонь убил очень много животных, в том числе и треть популяции коал. При этом она отметила, что пламя достигает высоты 50-70 метров.

"Вода испаряется до того, как до него долетит. Его можно только пытаться контролировать. А еще погодные условия - жара, засуха и ветер, который разносит угольки на расстояние до 20 км. При сильном ветре огонь может передвигаться со скоростью 120 км/час. От такого даже на машине не уедешь. Фронт пожаров растягивается на сотни километров и ограниченные человеческие ресурсы тоже не способствуют улучшению ситуации", - рассказал украинка.

В свою очередь, украинец Игорь Зацаревный, который также проживает в Сиднее, сообщил в Facebook, что огонь охватил около 2% страны, а на остальной территории "жизнь идет точно также, как и до пожаров".

"Любое СМИ заинтересовано в сенсационной новости. Никто не напишет, что пожары есть, но 98% территории живет обычной жизнью. То же касается любых постов целью которых является исключительно поднять популярность автора через перепост, ругательства, количество срача в комментариях. И реальное положение вещей скрывается под тоннами хайпа", – отметил украинец.

Кроме того, он признал, что в районе пожара ад.

"Да, там, где дома находились непосредственно на пути пожара (1-5 км от пожара), – там ад. Но определенные участки пожарные гасят и все обходится. Да, многие, если не все страшные фото и видео, что есть в интернете и СМИ, это правда. Но опять – это все фото с локальных точек. На расстоянии от пожара жизнь не изменилось. На собственном примере – ближайшие пожары от моего района Сиднея были около 10 км. Их мгновенно потушили. Те пожары, где "святой Боже не поможет", находятся за 150-200 км. Жизнь продолжается, также, как и до пожаров. Люди работают, отдыхают, развлекаются", – объяснил Зацаревный.

По его словам, основную помощь в борьбе с огнем предоставляют волонтеры, а пожарные считаются "святыми, на которых молятся".

"Одной из причин нынешних событий считается запрет превентивных контролируемых пожаров с подачи зеленых (что их не слышно сейчас вообще). В результате то, что могло бы быть оцеплено пожарными и подожжено за полдня до сильного ливня просто накопилось за пару лет и имеем 20-30 см почти пороха на площади с пару Украин", – подытожил мужчина.

В то же время, министр внутренних дел Арсена Аваков сообщил в Facebook, что Украина готова направить в Австралию для борьбы со стихией 200 спасателей.

"Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что теперь решение остается за властями Австралии.

Как ранее сообщал Главред, из-за жутких пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и полмиллиарда животных.

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