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В Латвии пошли на беспрецедентный шаг в борьбе с ложью Путина

17 января 2020, 04:55

Попытки Путина "отбелить" СССР вызвали в Сейме Латвии жесткую реакцию.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Сейм Латвии пошел по стопам польского правительства и принял резолюцию о недопустимости искажения истории Второй мировой войны. Причиной данного решения стало "отбеливание" СССР президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По данным издания Delfi, документ содержит призыв обратить внимание и критически оценить попытки чиновников из РФ переписать историю Второй мировой войны и оправдать оккупацию и аннексию Латвии Советским Союзом.

Кроме того, латвийские депутаты указали, что преуменьшение роль пакта Молотова-Риббентропа и отрицание преступлений приводят к заблуждению относительно роли СССР во Второй мировой войны. Также указано, что попытки российских чиновников отрицать исторические факты о войне, а также попытки уйти от ответственности, является недопустимым  

Как ранее сообщал Главред, в Европарламенте заявили, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на СССР.

новости России СССР Латвия Вторая мировая война Владимир Путин
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