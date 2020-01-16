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"Ни хлеба, ни зрелищ": Focus раскрыл хитрый план Путина

16 января 2020, 21:25

По информации немецкого журнала Focus, в России царит бедность, а Путин отвлекает внимание громкими отставками от насущных проблем.

Путин
Путин / Reuters

Отставкой правительства России, президент Владимир Путин хочет отвлечь внимание от неприятной действительности.

Москва, судя по всему, не желает, чтобы только в американских СМИ появлялись громкие заголовки. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Журналист издания отмечает, что сейчас бывший премьер-министр Дмитрий Медведев не оказался в изгнании. Вероятно, совместно с Путиным он будет руководить национальным Советом безопасности, где занимаются вопросами внешней политики и политики безопасности.

"Медведев остается тем, кем он был всегда: маленьким Путиным", - пишет Focus.

В статье говорится, что глава РФ анонсировал конституционную реформу, чтобы парламент стал более могущественным, а следующий президент более бессильным.

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"Но главное послание бедствующему населению звучит так: Путин по-прежнему является лидером. Медведев берет на себя ответственность за плохую экономическую ситуацию".

Автор публикации указывает, что внешнеполитический блеск последних лет президентства Путина контрастирует со скудными итогами экономической и социальной политики. Согласно данным российского статистического ведомства, размер средней ежемесячной заработной платы в России упал с 708 евро в 2013 году до 499 евро в 2015 году. А средняя пенсия сократилась за тот же период с 234 евро до 176, а на следующий год и вовсе до 167 евро. Только в 2017 году ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Издание подчеркивает, что в России царит бедность - 12,7% населения живут меньше чем на 150 евро в месяц.

"Тот, кто живет в России, уже не так далек от стран третьего мира. Согласно Индексу лучшей жизни Организации экономического сотрудничества и развития, в России в среднем на человека приходится 0,9 комнат - в рейтинге ОЭСР (средний показатель: 1,8 комнат) это означает последнее место", - говорится в публикации.

Focus отмечает, что в жилье почти 15% россиян нет собственного туалета с канализацией.

"Вывод: Путин и его паладин создают газетные заголовки, а не благосостояние. Годы правления Путина были потерянными с экономической точки зрения. И теперь страна получает не хлеб, а зрелища. Медведев уходит, Путин остается".

Напомним, 15 января Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев. Президент предложил назначить на пост премьера Михаила Мишустина. Позже кандидатуру Мишустина на пост главы правительства одобрила Госдума.

новости России Владимир Путин Дмитрий Медведев
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