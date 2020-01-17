СМИ узнали о повышении Кадырова: назван возможный новый пост

Рамзан Кадыров может стать полномочным представителем президента РФ / Instagram Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров покинул пост главы Чеченской республики, поскольку готовится к повышению.

Кадырову предложили занять новый пост, сообщает Аргументы недели со ссылкой на источник в Кремле.

По словам собеседника, Кадыров может занять должность полномочного представителя президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности".

Глава Чечни сообщил, что с 13 января передал свои полномочия главе правительства Муслиму Хучиеву. В Сети начали интересоваться: Кадыров умер или нет?

Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов сообщил, что чеченский лидер покинул пост, поскольку проходит курс лечения, который требует медицинских процедур. Депутат Госдумы РФ от Чечни Шамсаил Саралиев утверждал, что Кадыров имеет "мелкие проблемы" со здоровьем.