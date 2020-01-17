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Вечная власть: Bloomberg раскрыл коварные планы Путина

17 января 2020, 23:25

СМИ узнали, о чем думает Путин после смены правительства России.

Путин
Путин / УНИАН

Журналисты разузнали как минимум о двух сценариях транзита власти в России, которые есть у Владимира Путина, но при которых он все равно сохранит бразды правления.

Как пишет на близкий к Кремлю источник пишет Bloomberg, эти варианты рассматриваются на фоне смены в стране премьер-министра – с Дмитрия Медведева на Михаила Мишустина.

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По словам собеседника агенства, согласно первому варианту, Путин может стать председателем Госдумы и вместе с тем возглавит Государственный совет, чье положение, согласно президентскому плану конституционной реформы, будет закреплено в основном законе.

Второй сценарий заключается в возможном переходе Путина в Совет безопасности и расширении полномочий этой структуры.

Когда это может произойти – после нынешнего срока Путина во главе государства или до истечения его полномочий в 2024 году – неизвестно.

Ранее США сообщили, изменится ли отношение к России после прихода Мишустина.

Также напомним, 

новости России Владимир Путин Михаил Мишустин
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