В США сообщили, изменится ли отношение к России после прихода Мишустина

Майк Помпео / GettyImages

В Вашингтоне рассказали, изменится ли отношение к России после смены ее правительства.

Так, по словам госсекретаря США Майк Помпео, отношение к РФ вряд ли изменится, но США еще будут оценивать развитие ситуации в стране, передает РИА Новости.

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"Мое мнение таково: нам нужно оценить, как все это будет развиваться. С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", - сказал госсекретарь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьером. Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.

Также Галвред писал, что были названы возможная дата отставки Путина и самый вероятный преемник.

Также отметим, в США заявили о "потоке военных машин" из РФ на Донбассе и поставили ультиматум.