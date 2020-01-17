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В США заявили о "потоке военных машин" из РФ на Донбассе и поставили ультиматум

17 января 2020, 09:53

В США напомнили, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после вывода российских войск.

Выборы в ОРДЛО
Выборы в ОРДЛО / УНИАН

В США поставили Российской Федерации ультиматум относительно оккупированного Донбасса. По словам главы миссии США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, выборы в ОРДЛО могут пройти только после вывода российских войск.

"США призывают к восстановлению контроля Украины над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований", – заявил Гилмор во время заседания в четверг, 16 января, передает Укринформ.

При этом он указал, что представители СММ ОБСЕ неоднократно фиксировали "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин" из РФ. Также дипломат призвал Кремль придерживаться соглашений, достигнутых в Минске, а также "ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Зеленского".

Как ране сообщал Главред, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе целесообразно провести параллельно с общеукраинским голосованием осенью 2020 года.

ОБСЕ Кремль выборы в ОРДЛО новости Украины
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