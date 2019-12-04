Выборы в "ЛНР" и "ДНР": Зеленский озвучил планы

Зеленский поднимет вопрос выборов в ОРДЛО в Париже / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее провел совещание перед встречей с Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита 9 декабря, заявил, что намерен затронуть на встрече в Париже вопрос о выборах в Донбассе.

"Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности проведения местных выборов", — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что выборы в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" должны проходить "по законодательству Украины"

"Для нас это самое важное", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узники Кремля должны встречать Новый год дома со своими семьями.

"Первая победа, очень важная: мы встречаемся (в "нормандском формате", - ред.). Моряков и политических пленных мы вернули, но я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине", - сообщил Зеленский.

Читайте также"Просто мясо": в Кабмине оценили черновик резолюции "Нормандской четверки"Также ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки не должна привести к уступкам по ряду направлений.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - отметил Пристайко.