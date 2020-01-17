Все решает один человек: экс-глава МИД оценил смену правительства РФ

Михаил Мишустин назначен премьером РФ

Назначение нового правительства России ни коим образом не скажется на улучшении двусторонних российско-украинских отношений, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Никакого влияния эти изменения (в российской верхушке, - ред.) на отношения Украины с Россией не повлияют", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

При этом эксперт скептически оценил роль российского правительства в изменении политики РФ по отношению к Украине.

"Отношения Украины с Россией всегда, до его полного отхода от политики, будет решать лично Владимир Путин", - добавил Грищенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта Миротворец.