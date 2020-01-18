Вновь пробили дно: в парке Москвы дети катаются на игрушечных танках

Дети катаются на игрушечных танках Т-34 / Фото: скриншот из видео

В одном из развлекательных парков Москвы гостям и жителям российской столицы предлагают прокатиться на детском танке, который является маленькой версией Т-34.

Аттракцион с танками открыт к "75-летию Победы в Великой Отечественной войне". Видео опубликовано в YouTube.

Россияне охотно катают детей на занимательном аттракционе. Очевидцы признаются, что управлять игрушечным танком очень просто, ребенок может справится самостоятельно. Однако развлечение пользуется популярностью, поэтому катаются и взрослые, причем даже пенсионеры.

В пресс-службе парка не нарадуются своему занимательному новшеству. Уточняется, что игрушечный танк является мини-версией настоящего Т-34. Даже управлять им нужно двумя рычагами, как в настоящем боевом танке.

Как известно, Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. Разработан на харьковском заводе.

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