"Палата №6 отдыхает!": в России детский хор спел песню с отвратительным содержанием

Дети перепели композицию Круга и репера Matrang.
В Российской Федерации детский хор на корпоративе в налоговой, в частности, спел переделанную песню Михаила Круга "Владимирский централ".
Дети также исполнили композицию репера Matrang (Алан Хадзарагов) "Медуза" с измененным текстом, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube.
Переделанный текст композиции рэп-исполнителя оказался отвратительным.
Приводим Вашему вниманию фрагмент переделанной песни "Медуза":
"Мы приехали на пляж,
Отчим я и моя мать,
Человеческий гуляш,
И жара плюс тридцать пять,
Красный отчим на песке,
В нем домашнее вино,
Я в бурлящем кипятке,
От людей не видно дно…".
Часть переделанной песни "Владимирский централ":
"С уроков убежал,
Я рано возмужал,
Нет смысла в духоте сидеть с детьми,
Включил любимый комп,
В Сети полазить чтоб,
Но ждал меня сюрприз один —
Родительский контроль на компьютере…".
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