"Палата №6 отдыхает!": в России детский хор спел песню с отвратительным содержанием

В России детский хор спел переделанную песню "Медуза", ее текст был отвратительным / Скриншот видео с youtube.com

В Российской Федерации детский хор на корпоративе в налоговой, в частности, спел переделанную песню Михаила Круга "Владимирский централ".

Дети также исполнили композицию репера Matrang (Алан Хадзарагов) "Медуза" с измененным текстом, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube.

Переделанный текст композиции рэп-исполнителя оказался отвратительным.

Приводим Вашему вниманию фрагмент переделанной песни "Медуза":

"Мы приехали на пляж,

Отчим я и моя мать,

Человеческий гуляш,

И жара плюс тридцать пять,

Красный отчим на песке,

В нем домашнее вино,

Я в бурлящем кипятке,

От людей не видно дно…".

Часть переделанной песни "Владимирский централ":

"С уроков убежал,

Я рано возмужал,

Нет смысла в духоте сидеть с детьми,

Включил любимый комп,

В Сети полазить чтоб,

Но ждал меня сюрприз один —

Родительский контроль на компьютере…".

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