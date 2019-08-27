"Путриоты е*анулись окончательно": в России "ублюдки" нарядили коров в форму советской армии - видео

В России коров нарядили в солдатскую форму / скриншот

В России пробили очередное дно. На ярмарке достижений сельского хозяйства в Брянске коров нарядили в советскую солдатскую форму.

"Креативщики" буренкам на голову надели пилотки и шапки-ушанки с кокардой, а на туловище накинули шинель.

"В Брянске происходит ежегодня Свенская ярмарка, где должны быть представлены достижения сельского хозяйства. Уже у нас показывали поросят убитых в форме партизан. Смотрите, что творится... Смотрите, какой патриотизм. Это корова, одетая в форму солдата советской армии... Еще автомат где у нее? Скажите, ну как можно пилотку на корову надеть?" – возмутился в Сети очевидец, который и разместил видео в Сети.

В Сети по этому поводу ажиотаж.

"Ахах, не знаю кто именно придумал так нарядить коров, но очень саркастично, браво Сколько порваных псевдопоцтреотов, знатный троллинг", - высказался пользователь сети под ником Зрячий.

"Вы конец видео посмотрите. Бабе говорят: "Это мой ребенок, женщина!". Она ребенка перепутала! За какой патриотизм вы у этих дегроидов пытаетесь спросить, если она ребенка не видит своего. Забегая вперед сам из России, но за такой пиздец просто стыдно. Надо было еще крестики православные на коров повесить и в рясу нарядить", - добавил некто Intrepid Sapiens.

"Люди сознательно отупляются властью посредством кремлевского телевидения. Ибо только кантуженный навязанным псевдопатриотизмом может считать, что это всё нормально", - добавил пользователь сети с прозвищем Psv82.

"Кремлевский клоп свято выполняет заказы своих покровителей по обыдлению населения", - убежден Андрей Андреев.

"Это не патриотизм, это - идиотизм, ну и антисоветчина до кучи, буржуи глумятся и издеваются имхо", - сказал Андрей Лис.

"Путриоты" е*анулись окончательно, как их сумасшедший кремлёвский фюрер", - высказался Андрей Мягков.

"Это как же должен был деградировать мозг учредителей ярмарки ? что бы вот так проявить - типа- патриотизм , о чем можно говорить вообще ? вот на таком патриотизме воспитывается наша молодежь , скотину приравнять к солдатам ?!!! к героям которые защищали и защищают нашу родину ?!!! это форменное скотство , плевок в лицо всем доблестным воякам !!! ублюдки .. больше никак не назвать тех кто это придумал", - возмутился Сергей Велиходский.

Читайте также"Понаехавшая худоба, дебилы, позорище": в Сети обсуждают скрепы на параде в Крыму - фотоНапомним, ранее "обычная бл*дь из Донецка" почесал кулаки в Киеве из-за "смерти России". По информации, бешеный мужчина в сердцах выламывал активистам руки, пытаясь отобрать плакат с надписью "Смерть России".

В стычку вмешались прохожие и военнослужащие.

Мужчина, который является спортивным тренером, пытался растолковать, что проходящее там мероприятие связано со спортом. А спорт, по его словам, "границ не имеет". Он обратил внимание на то, что в мероприятии участвуют дети, которые не имеют отношения к войне на Востоке, и им это видеть не обязательно. Кроме того, он говорил, что его команда выигрывает медали у российских спортсменов.