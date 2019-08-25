"Руцкие обосраные животные, куда их в Украину?": на видео показали "мятежный" Донецк, который мы потеряли

Шокирующие кадры свадьбы в Донецке вызвали резонанс в Сети. / скриншот

Соцсети активно обсуждают гадкое видео, снятое во время свадьбы в оккупированном Донецке, над которым ранее внезапно подняли флаг России.

Так, на шокирующих кадрах отчетливо видно, что во время свадьбы произошла словесная перепалка между двумя женщинами, переросшая в драку.

"Настоящая русская свадьба в оккупированном Донецке", — написал блогер Мугабе Тиливижн в Twitter под видео, которое он и разместил.

Увиденное ужаснуло пользователей сети, многие высказались за то, что такой Донбасс нам не нужен.

"А говорят Донбасс возвращать нужно. Та ну нахрен", - сказал пользователь Сети.

"Судя по говору-понаехи из быдлосранска: да ты пааасматри на себя... да ты на себя пааасматри.Срач вокруг тоже о быдлосранкости участников свидетельствует... как и поведение нэвэсты. Манера демонстрировать нижнее белье на свадьбах-это тверь и нижний новгород. Гены,знаете ли", - высказалась Серостанова Анжелика.

"Драка ладно. Почему невеста с задраным подолом ходит? Писей светит всем?", - вопрошает Шмидт.

"А вы Тарантино, Тарантино... да куда там этому пиздюку до такой режиссуры)))", - отметил Василий Бурштын.

"Грязные..руцкие...обосраные животные. Вот это и есть руцкий мир", - добавил некто под ником Гетотак.

"Мятежный Донецк в атаке", - убежден пользователь Сети под ником Нерон.

"Животные. Куда их в Украину? Забором оградить и дверь без замка в сторону россии!", - категорично заявил Дмитрий Лисовой.

"Ну и нахуя спрашивается эти долбоёбы нужны Украине? Законсервировать пока сами друг друга не перебьют", - сросил Йожег.

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