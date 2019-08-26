"Выслать в расеюшку": "обычная бл*дь из Донецка" почесал кулаки в Киеве из-за "смерти России" - видео

Неадекват напал на активистов в Киеве / скриншот

На днях в столице Украины приверженец русского мира напал на активистов с антироссийским плакатом во время акции протеста под Аркой дружбы народов.

По информации, бешеный мужчина в сердцах выламывал активистам руки, пытаясь отобрать плакат с надписью "Смерть России".

В стычку вмешались прохожие и военнослужащие.

Мужчина, который является спортивным тренером, пытался растолковать, что проходящее там мероприятие связано со спортом. А спорт, по его словам, "границ не имеет". Он обратил внимание на то, что в мероприятии участвуют дети, которые не имеют отношения к войне на Востоке, и им это видеть не обязательно. Кроме того, он говорил, что его команда выигрывает медали у российских спортсменов.

"Вали в Россию", - советовали защитнику "русского мира" участники инцидента.

Добавим, что украинцы в соцсетях бурно отреагировали на мужчину, который так горячо любит Россию.

Какая раися блять шо вьі блть мелите блть pic.twitter.com/6FxYXBPm75 — Ukrainian_Handmade (@UA_Handmade) 25 серпня 2019 р.

"Так навалять пенделей и выслать в расеюшку, какие проблемы? Хотя не, погорячился. Жить в России - это уж слишком жестоко. Лучше дать лет 5, мы ж не звери..., - написал пользователь Сети под видео.

"Титушня 'мивнєпалитіки' вже в центрі Києва нападає на людей за банер 'смерть росії', охуєть(( Здобули", - высказался в Twitter ползователь под ником JákoJumbó.

"И финале парень подтвердил, что он обычная бл*дь из Донецка)", - пишет пользователь сети под ником Котейка Донецкого.

"От даремно їх не пи*дили. Поважали за перемоги. Думали, що ми на одній стороні - одні на фронті, а вони - на спортивному фронті... А вони, бл*ді, просто хвіст задирали на цих своїх змаганнях – якнайвище", - возмутилась Ольга Рев.

"Такого гімна по всій Україні греблю гати...", - добавила Бендеровка.

"Пиздить, пока нога не устанет. Когда устанет одна нога, пиздить другой. А картавого вылечить, всунув гранату ему в рот и выдернуть чеку, мразь пророссийская!", - добавил некто под ником Харьковская паляныця.

"А сколько в Николаеве такого местного быдла но сидят довольно тихо --военних много можно хорошо отгрести", - сказал Нико Джон.

Читайте также"Понаехавшая худоба, дебилы, позорище": в Сети обсуждают скрепы на параде в Крыму - фотоНапомним, ранее на видео показали "мятежный" Донецк, который мы потеряли. В Сеть попало гадкое видео, снятое во время свадьбы в оккупированном Донецке, над которым ранее внезапно подняли флаг России.

Так, на шокирующих кадрах отчетливо видно, что во время свадьбы произошла словесная перепалка между двумя женщинами, переросшая в драку.