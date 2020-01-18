Скепсис России: Затулин не верит в снижение драматизма в российско-украинских отношенях

По словам Затулина, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России.
Одиозный российский политик, первый зампред Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Константин Затулин, который ранее "обвинил" Украину в подготовке теракта на Керченском мосту, засомневался в последовательном осуществлении Украиной курса на снижение драматизма в отношениях с Россией.
К слову, Затулин похвалил стратегию национальной безопасности Украины, где пописана необходимость мер для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией.
В то же время российский политик выразил сомнения в последовательном осуществлении данного курса.
По словам Затулина, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России. Данная линия была выгодна радикалам и "западным спонсорам", подчеркнул зампред.
Также Затулин подчеркнул, что отказ Украины от подобного курса "проверяется не декларациями, а практикой".
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