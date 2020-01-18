Скепсис России: Затулин не верит в снижение драматизма в российско-украинских отношенях

Затулин сомневается в снижении драматизма между Украиной и РФ / inshe.tv

Одиозный российский политик, первый зампред Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Константин Затулин, который ранее "обвинил" Украину в подготовке теракта на Керченском мосту, засомневался в последовательном осуществлении Украиной курса на снижение драматизма в отношениях с Россией.

К слову, Затулин похвалил стратегию национальной безопасности Украины, где пописана необходимость мер для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией.

В то же время российский политик выразил сомнения в последовательном осуществлении данного курса.

По словам Затулина, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России. Данная линия была выгодна радикалам и "западным спонсорам", подчеркнул зампред.

Также Затулин подчеркнул, что отказ Украины от подобного курса "проверяется не декларациями, а практикой".

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