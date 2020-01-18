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Скепсис России: Затулин не верит в снижение драматизма в российско-украинских отношенях

18 января 2020, 14:12

По словам Затулина, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России.

Константин Затулин
Затулин сомневается в снижении драматизма между Украиной и РФ / inshe.tv

Одиозный российский политик, первый зампред Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Константин Затулин, который ранее "обвинил" Украину в подготовке теракта на Керченском мосту, засомневался в последовательном осуществлении Украиной курса на снижение драматизма в отношениях с Россией.

К слову, Затулин похвалил стратегию национальной безопасности Украины, где пописана необходимость мер для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией.

В то же время российский политик выразил сомнения в последовательном осуществлении данного курса.

По словам Затулина, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России. Данная линия была выгодна радикалам и "западным спонсорам", подчеркнул зампред.

Также Затулин подчеркнул, что отказ Украины от подобного курса "проверяется не декларациями, а практикой".

Читайте такжеЗатулин предлагает 18 января отмечать единение Украины, России и БеларусиНапомним, ранее Российская Федерация негативно восприняла закон о среднем образовании, принятый Верховной Радой. Киев идет путем "насильственной украинизации", говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. В МИД утверждают, что в украинском государстве русский язык "продолжает подвергаться двойной дискриминации".

новости России эскалация муждународные отношения Константин Затулин
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