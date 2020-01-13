"Помешать Путину": в РФ "обвинили" Украину в подготовке теракта на Керченском мосту

Керченский мост / Facebook.

В Российской Федерации обвинили Украину в подготовке теракта в аннексированном Крыму. По словам депутата Государственной думы РФ Константина Затулина, украинские спецлсужбы якобы готовили диверсию на Керченском мосту.

При этом он указал, что таким образом Киев хотел помешать российскому лидеру Владимиру Путину.

"Попытка помешать проезду президента России, устроив теракт на мосту. За неделю до того, как он там проехал. И этим занимаются спецслужбы вашей страны! Есть у вас президент, который может с них спросить, что они делают?", - цитирует российского депутата Крым. Реалии.

На данный момент Служба безопасности Украины не отреагировала на заявление политика из РФ.

Позже в российских СМИ появилось опровержение информации, распространенной депутатом Госдумы.

Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин заявил, что полноценное движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется через полгода.