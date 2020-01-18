Девственность в рассрочку: юная украинка продала свою невинность за круглую сумму

Украинка Екатерина продала свою девственность за 1,2 млн евро / Скриншот

Проживающая в США 19-летняя украинка Екатерина продала свою девственность за 1,2 млн евро.

Девушка выставила свою непорочность на аукцион всего за 100 тысяч евро, но в ходе торгов итоговая сумма подскочила более чем в 10 раз, пишет британская Daily Mail.

Издание указывает, что за девственность юной красотки могли побороться мужчины, которые должны были иметь состояние как минимум в 10 млн евро.

В итоге счастливым обладателем "права первой ночи" с Екатериной стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена.

При этом страстный немец не прочь жениться на украинке, а также согласен выплачивать ей по 10 тысяч евро в месяц.

Отмечается, что любитель целомудренных девушек, в знак серьезности своих намерений, уже внес депозит в размере 10% от общей суммы.

/ cinderella-escorts.com

Издание добавляет, что на победу в аукционе всерьез рассчитывали юрист из Нью-Йорка (предложил 1 млн евро) и певец из Токио (900 тысяч евро).

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Торги девственностью Екатерины проходили на сайте эскорт-услуг, а в качестве доказательства невинности девушка предоставила медицинскую справку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель из Азербайджана решилась за миллионы продать свою девственность.