Расследование катастрофы самолета МАУ: в Украину приедет следователь из Ирана

МАУ, Иран / Reuters

В течении недели в Украину планирует приехать представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана, руководящий расследованием катастрофы самолета компании МАУ в аэропорту Тегерана.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Советом по безопасности на транспорте Канады (TSB). Сообщается, что представитель Ирана встретится с руководством Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.

"Ответственный следователь Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран может поехать в Украину на этой неделе, чтобы встретиться с представителями Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины, обсудить расследование и посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев", - отмечается в сообщении.

Также в течение недели в Украину приедут эксперты TSB.

Ранее в Иране заявили, что уже опознано 169 тел погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ.

Также отметим, в СНБО и СБУ назвали главный приоритет по выяснению обстоятельств крушения Боинга МАУ.