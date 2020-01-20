Испанию накрыл мощный ураган: есть погибший, парализовано движение

Ураган Глория бушует в Испании / Фото gismeteo.ua

С 19 на 20 января на Испанию обрушился мощный ураган Глория - страну накрыли проливные дожди, ураганный ветер и снегопады. Стихия бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

На восточном побережье Испании порывы ветра достигали 130 километров в час, а морские волны поднимались до 7 метров в высоту, пишет Reuters. В горных районах страны выпало примерно 40 сантиметров снега. В Астурии на заснеженной дороге произошло смертельное ДТП - мужчину, который остановился, чтобы отремонтировать свою машину, сбил другой автомобилист.

В Пиренеях закрыты некоторые автодороги, в аэропорту Аликанте на сутки отменили все авиарейсы. Стоит отметить, что и компания Join UP! в Украине также перенесла несколько авиарейсов в Испанию.

Tree crushes parked car in Gata de Gorgos as storm Gloria batters the #CostaBlancahttps://t.co/PZiUFcrTc1@costablancaop — Costa Blanca Olive Press (@costablancaop) January 19, 2020

Evolución de #BorrascaGloria desde la tarde del V17 a la madrugada del D19. Es curioso la ciclogénesis de ondas secundarias asociadas en su trayecto. Hoy se centrará al sur de Baleares y el flujo de Levante en superficie reforzará el tiempo adverso en el Este peninsular pic.twitter.com/9mXSUyfqfP — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) January 19, 2020

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Напомним, 18 января Канаду накрыл мощный снегопад - он побил 20-летний рекорд. В некоторых городах выпало по три метра снега, движение транспорта парализовано. Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах. В Авалоне люди заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов. В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.