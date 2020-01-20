Кадыров высказался об "уходе" с поста главы Чечни

Рамзан Кадыров сказал, что ему не предлагали покинуть должность главы Чечни / Reuters

Рамзан Кадыров утверждает, что ему никто не предлагал покинуть пост главы Чеченской республики, и он не планирует работать за пределами Чечни.

Кадыров на совещании в Доме правительства сказал, что хочет завершить свою карьеру в Грозном, пишет Интерфакс.

Лидер Чечни заявил, что никогда не планировал и не планирует работать на каком-либо посту за пределами республики.

"…Свою карьеру я хочу завершить в городе Грозном в Чеченской республике… никто и ничего не предлагал, и все это - выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы", - сказал он.

Напомним, Рамзан Кадыров с 13 января временно передал полномочия лидера Чечни главе правительства Муслиму Хучиеву. Интернет-пользователей начал интересовать вопрос: Кадыров умер или нет?

Позже спикер Кадырова Альви Каримов объяснил, что глава Чечни покинул пост, поскольку проходит курс лечения, который требует медицинских процедур. После этого в СМИ появилась информация, что Кадыров готовится к повышению.