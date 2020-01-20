"Легкомысленный" импичмент: Трамп смело отверг все обвинения

Трамп / Reuters

Лидер американцев смело откинул все обвинения по нашумевшему деле об импичменте. Производство намерен рассмотреть Сенат.

"Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента", - говорится в заявлении главы Белого дома.

Трамп заявил, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотребление власти" не является преступлением, который подлежит импичменту". Он отклонил обвинения как "легкомысленные и опасные", заявив, что президент использовал свои законные права.

"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении.

Также Трамп обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса,назвав это попыткой отменить его победу на выборах 2016 года. По информации, рассмотрение дела об импичменте в Сенате начнется во вторник. Поскольку большинство Сената составляют республиканцы, Трампа вряд ли отстранят от должности.

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