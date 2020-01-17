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В Конгресс США внесли важную резолюцию по Украине

17 января 2020, 10:29

Документ предложили на рассмотрение Конгресса в день старта импичмента Дональду Трампу.

Конгресс США
Конгресс США / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В четверг, 16 января, когда в США стартовал процесс импичмента президента Дональда Трампа, группа конгрессменов из Республиканской и Демократической партий вынесла на рассмотрение Конгресса резолюцию в поддержку Украины и украинского народа. 

Среди инициаторов резолюции - сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Гарис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

В документе говорится о том, что "президент России Владимир Путин захватил власть, российская демократия разрушается".

"В то время, когда российская демократия, увы, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - цитирует документ Голос Америки.

Конгрессмены подчеркнули, что США  поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.

Читайте такжеВоенная помощь США: стало известно, на что пойдут деньгиНапомним, рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа по сути начнется во вторник, 21 января. Ранее стало известно, что в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Позже Трамп раскритиковал демократов, инициировавших эту процедуру. 

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