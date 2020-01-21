В США назвали лучший фильм 21 века

Экшн Джорджа Миллера назван лучшим фильмом / Фото: скриншот из фильма Безумный Макс: Дорога ярости

В США картину Джорджа Миллера Безумный Макс: Дорога ярости, вышедшую в 2015-м году, назвали лучшим фильмом 21 века.

Перечень выдающихся фильмов обнародован на сайте журнала Empire.

Киноленту Миллера назвали поразительным примером экшн-жанра, поскольку она является, по мнению экспертов, бескомпромиссным и "совершенно безумным в концепции и исполнении" проектом.

Второе место заняла снятая в 2001 году лента режиссера Питера Джексона Властелин Колец: Братство Кольца. Аналитики полагают, что создатели с душой и юмором изобразили мир, описанный в произведениях Джона Толкина, заставив зрителей по-иному взглянуть на жанр фэнтези.

Читайте такжеFandango рекомендует: Самые популярные фильмы, актрисы и актеры 2020 годаТретьим лучшим фильмом названа лента Кристофера Нолана Темный рыцарь, снятая в 2008 году. Эксперты отмечают, что данная киноработа "отражает Америку, изо всех сил пытающуюся смириться с травмой 11 сентября". По их мнению, в ленте представлена лучшая интерпретация образа Джокера, роль которого исполнил Хит Леджер.

На четвертой позиции оказалась картина Начало, а на пятой — Лунный свет. В первую десятку также вошли ленты Социальная сеть, Мстители: Война бесконечности, Прочь, Лабиринт Фавна и Трудности перевода.

Напомним, писатель Стивен Кинг неожиданно вступил в обсуждения скандала, который спровоцировали феминистки и активисты против расового неравенства. Академию обвиняют в том, что список номинантов "слишком белый и мужской" в 2020 году.