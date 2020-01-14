Оскар 2020: Стивен Кинг выступил за качество кино, и был освистан феминстками

Стивен Кинг / @StephenKing

Писатель Стивен Кинг неожиданно вступил в обсуждения скандала, который спровоцировали феминистки и активисты против расового неравенства. Академию обвиняют в том, что список номинантов "слишком белый и мужской" в 2020 году.

Писатель Стивен Кинг — он состоит в Академии, очень кратко ответил на скандал.

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"Как писатель, я могу выбирать номинантов в трёх категориях: "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий". Для меня вопрос расового и полового разнообразия, как когда речь идёт об отдельных актёрах и режиссёрах, не стоит", - сказал он в первом посте в твиттере.

После этого Кинг написал такое, что яростные активистки решили порвать его на кучу маленьких Стивенов.

"При этом я всё равно никогда не буду рассматривать вопрос расового и полового разнообразия, когда речь идёт об искусстве. Только качество. Мне кажется, что поступать иначе было бы неправильно", - добавил он.

Очень многие комментаторы начали утверждать, что вопрос качества в искусстве неважен.

"Говорю с максимальным уважением, я думаю, это немного нечестно. Когда фильмы создаются темнокожими, независимо от качества, они остаются незамеченными организациями, в которых доминируют белые мужчины. Тут есть скрытые двойные стандарты", - пишет Морган Дженкинс

"Это все равно что сказать "я не вижу цвета" и так же проблематично", "Это крик каждого Старого Белого Парня в искусстве, когда люди начинают жаловаться на почти полное исключение художников, которые не Белые Парни - что женщины и небелые, к сожалению, просто не достаточно хороши", "Подразумевать, что качество и разнообразие являются взаимоисключающими, довольно громко говорит нам о том, насколько вам угрожает потенциал ровного художественного игрового поля, в котором сказанные "разнообразные" истории экспоненциально более убедительны, обширны, резонансны, остры, чем ваша собственная ...", "Трудно проникнуть в творческие отрасли, вы ЗНАЕТЕ, что мы, женщины и люди, преодолевающие множество препятствий, наложенных на нас, - КАЧЕСТВО. Мы должны были бы превзойти и затмить наших белых ровесников на всю свою жизнь, чтобы просто сидеть за их столами и ждать метродотелей. Остановитесь с вашим преднамеренным невежеством.", - пишут Кингу в Комментариях феминистки.

Проблема Oscars so white была раздута в Академии в 2016 году. Из-за скандала, она решила, что для снижения фактора расизма на Оскаре нужно повысить репрезентацию среди голосующих — с тех пор среди членов Академии действительно стало намного больше женщин и темнокожих, однако в 2020 году список номинатов по репрезентации не сильно отличается от того, что был в 2016-м.

Так или иначе, Кинг почти наверняка получит поддержку от многих пользователей сети. Если не идти на компромиссы в вопросах качества, добиться некой идеальной репрезентации в категориях, где представлено по 5 человек из тысяч деятелей индустрии, сложно.