  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Доктор Дулиттл 2020: большой обзор на фильм с Робертом Дауни-младшим

Александр Галаджий

журналист

9 января 2020, 16:42

В Украине 9 января прошла премьера фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, который снимали по роману Хью Лофтинга. Что показали в фильме Доктор Дулиттл 2020 - читайте на Главреде.

Доктор Дулиттл 2020
Доктор Дулиттл 2020: резензия и обзор / Universal Studios

Новый фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла в 2020 году перезапускает киновселенную о докторе, который мог разговаривать с животными и стал прообразом советского доктора Айболита.

В новом фильме Удивительное путешествие Доктора Дулиттла снялся Роберт Дауни-младший, а озвучкой занимались знаменитые голливудские звезды.

Рассказываем со спойлерами все плюсы и минусы фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла.

Читайте такжеДракула сериал 2020: кровь, секс и самоанализ

Фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 - попытка экранизации книг самого Хью Лофтинга, который придумал героя. События проходят вначале-середине 19 века. Причем в одной из историй он даже отправляется на Луну.

Необходимо сказать, что перезапуск Доктора Дулиттла в 2020 году прошел успешно, если учитывать странные 3,4 и 5 фильмы 2006, 2008 и 2009 годов, которые совершенно отошли от сюжета.

С другой стороны, довольно успешной была адаптация Доктора Дулиттла с Эдди Мерфи в 1998 и 2001 годах - перенос на современные ценности прошел удачно, как и роль комичного актера - Эдди Мерфи. Сложно пока что сказать, лучше, или хуже вышел фильм 2020 года.

Доктор Дулиттл 2020: сюжет со спойлерами

Фильм начинается с того, что нам рассказывают голосом за титрами, как доктор начал свою практику, нашел первых друзей, свою любовь, и получил всемирную славу и уважение Королевы Великобритании. Однако сам фильм начинается с того, что жена доктора Лили умерла, он в трауре и депрессии - это смогут понять откровенно не все зрители.

Доктор Дулиттл 2020
Доктор Дулиттл 2020: актеры и роли / Universal Studios

Большим плюсом были друзья Дулиттла - его звери и даже Стаббинс, причем все персонажи были канонически-книжными.

Главная сюжетная линия - королева умирает, ее травит ее премьер-министр, и Дулиттл с друзьями отправляется за противоядием в неизведанные земли на сказочный остров, путь к которому вычислила его жена. При этом напористый попугай Полли заставляет его взять с собой Стаббинса, который ранее был простым мальчиком.

К сожалению в фильме поспешили вместить историю, и пропустили потенциально много интересных сцен, показав только несколько погонь и встречу с доктора с тестем - отцом его покойной жены.

Читайте такжеРождество на двоих 2019: трогательная сказка с Эмилией Кларк

Фильм получился довольно сказочным, но он не стал историей путешествия, так как самого путешествия в нем минут на 15, и он не стал полноценным спасением принцессы - в конце никто не получил никакую принцессу. Более того, мораль также вычисляется с трудом - тут и выход с депрессии, и необходимость заниматься любимым делом, и настойчивость, верность и любовь. Но любви меньше всего - фильм-то более ориентирован на детей, нежели на семью или взрослых.

В фильме непонятно когда разворачиваются события, так как техника смешана с начала 19 и 20 века - в особенности это видно по кораблям, которые одновременно и с 19 и с 20 века.

С другой стороны, если фильм получит позитивные оценки критиков и сборы - Хью Лофтинг написал не один роман о докторе, и все недочеты первого фильма можно легко исправить. 

Доктор Дулиттл 2020: драматургия и спецэффекты

Чего не отобрать у фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла - это прекрасного актерского состава, спецэффектов и юмора. То, что вы сможете посмеятся на фильме - гарантировано. Однако, сценаристы слегка перегнули, и, внимание, будут даже "шутки за 300" про метеоризм и эксрименты - будьте готовы.

Игра знаменитых актеров просто бесподобна, как и их диалоги - чего только стоит тигр Барри и горилла Чи-Чи, а также попугай Полинезия. Просто прекрасно были показаны все звери - их движения, разговоры, поведение. Они будут удивлять вас на каждом шагу.

Ну, и не стоит забывать на сценку-аллюзию из Крестного отца, которую так ловко адаптировали под фильм. До этого с нее так удачно можно было посмеяться в Зверополисе. В фильме Удивительное путешествие Доктора Дулиттла же сами участники добавляют иронии и комизма ситуации.

Неоспоримо, главным плюсом фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла является каст фильма.

Читайте такжеКошки фильм 2019: чем поражает экранизация мюзикла Кошки Лойд-Уэббера

Доктор Дулиттл 2020: актеры и роли

Актеры:

  • Роберт Дауни мл. — доктор Джон Дулиттл
  • Антонио Бандерас — Расоулли
  • Майкл Шин — Мадфлай
  • Генри Коллетт — Томми Стаббинс
  • Джим Бродбент

Озвучка:

  • Том Холланд — пёс Джип
  • Эмма Томпсон — попугай Полинезия
  • Рэйф Файнс — тигр Барри
  • Селена Гомес — жираф Бетси
  • Кумэйл Нанджиани — страус Плимптон
  • Октавия Спенсер — утка Даб-Даб
  • Джон Сина — белый медведь Йоши
  • Рами Малек — горилла Чи-Чи
  • Крэйг Робинсон — мышь Флеминг
  • Марион Котийяр — лиса Туту
  • Кармен Эджого — львица Реджина
  • Фрэнсис де ла Тур — Гинко-парящая

Читайте такжеШпигуни під прикриттям 2019: обзор со спойлерами мультика Камуфляж и Шпионаж

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 можно смотреть во всех кинотеатрах Украины с 9 января 2020 года.

фильм Антонио Бандерас кино Роберт Дауни-младший Марион Котийяр Рами Малек новости шоу бизнеса Доктор Дулиттл 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Доктор Дулиттл 2020: большой обзор на фильм с Робертом Дауни-младшим». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:18
Наталья Бочкарева избежит наказание за наркотики в трусах
17:10
В ГАСИ вернулись "смотрящие" времен Януковича, - Глеба
17:09
Претендент на УПЛ сенсационно уволил главного тренера
16:59
"Не передали": в Нафтогазе раскрыли судьбу $2,9 миллиарда от Газпрома
16:42
Доктор Дулиттл 2020: большой обзор на фильм с Робертом Дауни-младшим Видео
16:37
"Отношения разорваны": Орбан хочет встретиться с Зеленским
16:28
Турецкий поток: как Турция и Россия оставили Украину без газа на юге
16:25
Не нарушает: Милованов развенчал "мифы" о проекте нового Трудового кодекса
16:18
"Не было следов": журналист рассказал, какие версии крушения Боинга в Иране разбирает госкомиссия
16:08
В центре Киева иномарка врезалась в филармонию, опубликованы фото
16:05
"Я ухожу": муж погибшей при крушении самолета МАУ рассказал о последнем разговоре
15:29
Газпром отказался: в Нафтогазе указали на важные нюансы в контракте на транзит газа
15:22
Пламя видели с высоты: появилось новое свидетельство о крушении Боинга МАУ
15:08
"Традиционные дары": циклон зашлет в Украину свой фронт - синоптик
14:58
"Новости нап*здели": Шнуров сматом высмеял российский кинематограф
14:57
"Захватить мир": дипломат рассказал о планах Ирана и войне с Западом
14:36
"Жесткий прокол": в Киеве на Подоле пытались изнасиловать женщину
14:35
Нет номеров "ДНР": в Донецке устроили охоту на авто с украинской регистрацией Видео
14:21
"Не действителен": канадец избежал смерти при крушении самолета МАУ в Иране
14:09
"Опять дрочить, титьки видно, порнхаб": Катя Кищук показала грудь в развратной позе
14:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварная западня и торжество кошелька
13:52
Кровавое месиво: под Одессой жестоко избили ветерана АТО Видео
13:43
"Год – два": оккупанты в Крыму анонсировали новый амбициозный проект
13:23
Канал Порошенко проверят из-за выпадов Пояркова в сторону Зеленского Видео
13:20
Иран пригласил Украину, США и другие страны расследовать крушение Боинга МАУ
13:05
"Больше чем в 250 раз": в Одессе арестовали имущество сгоревшего колледжа
13:01
"Мурашки по коже": Серега посвятил стих жертвам Боинга МАУ
13:00
Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности трагедии Фото Видео
12:59
Названа сумма миллионных потерь Украины от запуска Турецкого потока
12:47
Жесткая месть врагу: в Иране опять пригрозили США
12:41
Бизнес-омбудсмен дал прогноз, когда экономика Украины достигнет уровня Польши
12:37
"Смертельная шутка": названа возможная причина гибели 15-летней девушки в Луцке Видео
12:22
"Помолитесь": появились фото украинок, погибших при крушении самолета МАУ в Иране
12:20
"Ох*ел, пи*арас": экс-игрок сборной Украины устроил драку на площадке Видео
12:09
На Сумщине в ДТП погибли мужчина и 9-летняя девочка Фото
12:06
В Нафтогазе объяснили, почему в январе упали объемы транзита газа в Европу Видео
12:04
Оскар 2020 пройдет без ведущего - официальное решение
11:59
Зеленского пригласили на Экономический форум в Давос
11:53
Американо-иранский конфликт: в Тегеране отказались мириться
11:52
В семье солистки Алиби случилось горе
11:30
Гриппом заболеют до 7 миллионов украинцев: озвучен тревожный прогноз
11:27
"Рейс в Лондон": пилот МАУ рассказал о роковой случайности Видео
11:27
В СНБО озвучили основные версии крушения Боинга в Иране
11:24
Стрела прошла насквозь: под Киевом чиновницу подстрелили из арбалета Фото
11:15
Звезда Лиги Смеха топлес обмазалась маслом и показала голую грудь
11:00
В Москве побахвалились и рассказали, почему достроят Северный поток-2
10:53
Суточный транзит газа РФ через Украину перевалил за 100 млн кубометров
10:44
В колонии Харькова ввели режим ЧП: что произошло
10:38
Надо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем Востоке мнение
10:34
На Львовщине микроавтобус протаранил фуру: много погибших и пострадавших
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять