Доктор Дулиттл 2020: большой обзор на фильм с Робертом Дауни-младшим

В Украине 9 января прошла премьера фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла, который снимали по роману Хью Лофтинга. Что показали в фильме Доктор Дулиттл 2020 - читайте на Главреде.
Новый фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла в 2020 году перезапускает киновселенную о докторе, который мог разговаривать с животными и стал прообразом советского доктора Айболита.
В новом фильме Удивительное путешествие Доктора Дулиттла снялся Роберт Дауни-младший, а озвучкой занимались знаменитые голливудские звезды.
Рассказываем со спойлерами все плюсы и минусы фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла.
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Фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 - попытка экранизации книг самого Хью Лофтинга, который придумал героя. События проходят вначале-середине 19 века. Причем в одной из историй он даже отправляется на Луну.
Необходимо сказать, что перезапуск Доктора Дулиттла в 2020 году прошел успешно, если учитывать странные 3,4 и 5 фильмы 2006, 2008 и 2009 годов, которые совершенно отошли от сюжета.
С другой стороны, довольно успешной была адаптация Доктора Дулиттла с Эдди Мерфи в 1998 и 2001 годах - перенос на современные ценности прошел удачно, как и роль комичного актера - Эдди Мерфи. Сложно пока что сказать, лучше, или хуже вышел фильм 2020 года.
Доктор Дулиттл 2020: сюжет со спойлерами
Фильм начинается с того, что нам рассказывают голосом за титрами, как доктор начал свою практику, нашел первых друзей, свою любовь, и получил всемирную славу и уважение Королевы Великобритании. Однако сам фильм начинается с того, что жена доктора Лили умерла, он в трауре и депрессии - это смогут понять откровенно не все зрители.
Большим плюсом были друзья Дулиттла - его звери и даже Стаббинс, причем все персонажи были канонически-книжными.
Главная сюжетная линия - королева умирает, ее травит ее премьер-министр, и Дулиттл с друзьями отправляется за противоядием в неизведанные земли на сказочный остров, путь к которому вычислила его жена. При этом напористый попугай Полли заставляет его взять с собой Стаббинса, который ранее был простым мальчиком.
К сожалению в фильме поспешили вместить историю, и пропустили потенциально много интересных сцен, показав только несколько погонь и встречу с доктора с тестем - отцом его покойной жены.
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Фильм получился довольно сказочным, но он не стал историей путешествия, так как самого путешествия в нем минут на 15, и он не стал полноценным спасением принцессы - в конце никто не получил никакую принцессу. Более того, мораль также вычисляется с трудом - тут и выход с депрессии, и необходимость заниматься любимым делом, и настойчивость, верность и любовь. Но любви меньше всего - фильм-то более ориентирован на детей, нежели на семью или взрослых.
В фильме непонятно когда разворачиваются события, так как техника смешана с начала 19 и 20 века - в особенности это видно по кораблям, которые одновременно и с 19 и с 20 века.
С другой стороны, если фильм получит позитивные оценки критиков и сборы - Хью Лофтинг написал не один роман о докторе, и все недочеты первого фильма можно легко исправить.
Доктор Дулиттл 2020: драматургия и спецэффекты
Чего не отобрать у фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла - это прекрасного актерского состава, спецэффектов и юмора. То, что вы сможете посмеятся на фильме - гарантировано. Однако, сценаристы слегка перегнули, и, внимание, будут даже "шутки за 300" про метеоризм и эксрименты - будьте готовы.
Игра знаменитых актеров просто бесподобна, как и их диалоги - чего только стоит тигр Барри и горилла Чи-Чи, а также попугай Полинезия. Просто прекрасно были показаны все звери - их движения, разговоры, поведение. Они будут удивлять вас на каждом шагу.
Ну, и не стоит забывать на сценку-аллюзию из Крестного отца, которую так ловко адаптировали под фильм. До этого с нее так удачно можно было посмеяться в Зверополисе. В фильме Удивительное путешествие Доктора Дулиттла же сами участники добавляют иронии и комизма ситуации.
Неоспоримо, главным плюсом фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла является каст фильма.
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Доктор Дулиттл 2020: актеры и роли
Актеры:
- Роберт Дауни мл. — доктор Джон Дулиттл
- Антонио Бандерас — Расоулли
- Майкл Шин — Мадфлай
- Генри Коллетт — Томми Стаббинс
- Джим Бродбент
Озвучка:
- Том Холланд — пёс Джип
- Эмма Томпсон — попугай Полинезия
- Рэйф Файнс — тигр Барри
- Селена Гомес — жираф Бетси
- Кумэйл Нанджиани — страус Плимптон
- Октавия Спенсер — утка Даб-Даб
- Джон Сина — белый медведь Йоши
- Рами Малек — горилла Чи-Чи
- Крэйг Робинсон — мышь Флеминг
- Марион Котийяр — лиса Туту
- Кармен Эджого — львица Реджина
- Фрэнсис де ла Тур — Гинко-парящая
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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:
Фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 можно смотреть во всех кинотеатрах Украины с 9 января 2020 года.