Доктор Дулиттл 2020: большой обзор на фильм с Робертом Дауни-младшим

Доктор Дулиттл 2020: резензия и обзор / Universal Studios

Новый фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла в 2020 году перезапускает киновселенную о докторе, который мог разговаривать с животными и стал прообразом советского доктора Айболита.

В новом фильме Удивительное путешествие Доктора Дулиттла снялся Роберт Дауни-младший, а озвучкой занимались знаменитые голливудские звезды.

Рассказываем со спойлерами все плюсы и минусы фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла.

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Фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 - попытка экранизации книг самого Хью Лофтинга, который придумал героя. События проходят вначале-середине 19 века. Причем в одной из историй он даже отправляется на Луну.

Необходимо сказать, что перезапуск Доктора Дулиттла в 2020 году прошел успешно, если учитывать странные 3,4 и 5 фильмы 2006, 2008 и 2009 годов, которые совершенно отошли от сюжета.

С другой стороны, довольно успешной была адаптация Доктора Дулиттла с Эдди Мерфи в 1998 и 2001 годах - перенос на современные ценности прошел удачно, как и роль комичного актера - Эдди Мерфи. Сложно пока что сказать, лучше, или хуже вышел фильм 2020 года.

Доктор Дулиттл 2020: сюжет со спойлерами

Фильм начинается с того, что нам рассказывают голосом за титрами, как доктор начал свою практику, нашел первых друзей, свою любовь, и получил всемирную славу и уважение Королевы Великобритании. Однако сам фильм начинается с того, что жена доктора Лили умерла, он в трауре и депрессии - это смогут понять откровенно не все зрители.

Доктор Дулиттл 2020: актеры и роли / Universal Studios

Большим плюсом были друзья Дулиттла - его звери и даже Стаббинс, причем все персонажи были канонически-книжными.

Главная сюжетная линия - королева умирает, ее травит ее премьер-министр, и Дулиттл с друзьями отправляется за противоядием в неизведанные земли на сказочный остров, путь к которому вычислила его жена. При этом напористый попугай Полли заставляет его взять с собой Стаббинса, который ранее был простым мальчиком.

К сожалению в фильме поспешили вместить историю, и пропустили потенциально много интересных сцен, показав только несколько погонь и встречу с доктора с тестем - отцом его покойной жены.

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Фильм получился довольно сказочным, но он не стал историей путешествия, так как самого путешествия в нем минут на 15, и он не стал полноценным спасением принцессы - в конце никто не получил никакую принцессу. Более того, мораль также вычисляется с трудом - тут и выход с депрессии, и необходимость заниматься любимым делом, и настойчивость, верность и любовь. Но любви меньше всего - фильм-то более ориентирован на детей, нежели на семью или взрослых.

В фильме непонятно когда разворачиваются события, так как техника смешана с начала 19 и 20 века - в особенности это видно по кораблям, которые одновременно и с 19 и с 20 века.

С другой стороны, если фильм получит позитивные оценки критиков и сборы - Хью Лофтинг написал не один роман о докторе, и все недочеты первого фильма можно легко исправить.

Доктор Дулиттл 2020: драматургия и спецэффекты

Чего не отобрать у фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла - это прекрасного актерского состава, спецэффектов и юмора. То, что вы сможете посмеятся на фильме - гарантировано. Однако, сценаристы слегка перегнули, и, внимание, будут даже "шутки за 300" про метеоризм и эксрименты - будьте готовы.

Игра знаменитых актеров просто бесподобна, как и их диалоги - чего только стоит тигр Барри и горилла Чи-Чи, а также попугай Полинезия. Просто прекрасно были показаны все звери - их движения, разговоры, поведение. Они будут удивлять вас на каждом шагу.

Ну, и не стоит забывать на сценку-аллюзию из Крестного отца, которую так ловко адаптировали под фильм. До этого с нее так удачно можно было посмеяться в Зверополисе. В фильме Удивительное путешествие Доктора Дулиттла же сами участники добавляют иронии и комизма ситуации.

Неоспоримо, главным плюсом фильма Удивительное путешествие Доктора Дулиттла является каст фильма.

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Доктор Дулиттл 2020: актеры и роли

Актеры:

Роберт Дауни мл. — доктор Джон Дулиттл

Антонио Бандерас — Расоулли

Майкл Шин — Мадфлай

Генри Коллетт — Томми Стаббинс

Джим Бродбент

Озвучка:

Том Холланд — пёс Джип

Эмма Томпсон — попугай Полинезия

Рэйф Файнс — тигр Барри

Селена Гомес — жираф Бетси

Кумэйл Нанджиани — страус Плимптон

Октавия Спенсер — утка Даб-Даб

Джон Сина — белый медведь Йоши

Рами Малек — горилла Чи-Чи

Крэйг Робинсон — мышь Флеминг

Марион Котийяр — лиса Туту

Кармен Эджого — львица Реджина

Фрэнсис де ла Тур — Гинко-парящая

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Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 2020 можно смотреть во всех кинотеатрах Украины с 9 января 2020 года.