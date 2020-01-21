"Шлюхи и сумасшедшие": Охлобыстин нахамил всем коллегам по российскому шоу-бизнесу

Иван Охлобыстин / УНИАН

Скандально известный актер/сценарист Иван Охлобыстин совершил публичный призыв - подняться "на борьбу с придурками и извращенцами" на телевидении и в соцсетях.

Соответствующее мнение он высказал, выступая на одиозно-мракобесном российском телеканале Царьград.

По мнению Охлобыстина, привычка знаменитостей крайне непочтительно отзываться об обычных людях возникла из-за того, что они сами "возвели в ранг знаменитостей с.

"Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с телевизионных экранов о политике и культуре наравне с почтенными экспертами, этим обнуляя их авторитет", — заметил он.

Охлобыстин утверждает, что с такими знаменитостями необходимо бороться на государственном уровне - с помощью прокуратуры. После нескольких запросов от этого ведомства администрация соцсетей обязана будет удалять аккаунты представителей шоу-бизнеса.

Напомним, ранее Охлобыстин предложил "устранить понятие" об Украине, а также через российские СМИ устроил заочную перепалку с Владимиром Зеленским.