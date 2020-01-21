Неведомый вирус наступает: в Китае уже шесть человек испустили дух

В Китае 6 человек погибли от неизвестного вируса / haikudeck.com

Китай атаковал ужасный вирус, который косит людей. По состоянию на вторник, 21 января, жертвами пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, стали 6 человек.

Также стало известно, что официально 258 человек инфицированы. В то же время по неофициальным данным вирус поразил 1300 человек. В частности, так считают ученые из Гонконгского университета.

Отметим, о возросшем количестве погибших поведал мэр Ухани Чжоу Сяньван, передает Reuters.

Добавим, что впервые вирус появился в городе Ухань в декабре 2019 года и распространился на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксировано уже и за пределами страны. 19 января в Ухане умер четвертый человек, заболевший коронавирусом 2019-nCoV.

Читайте такжеПневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппаНапомним, ранее сообщалось, ВОЗ созывает экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае вируса и опасности масштабной эпидемии.

В пресс-релизе ВООЗ указано, что речь идет о смертельном короновирусе 2019-nCoV

"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", – отмечается в документе.