Лекарств нет: ВОЗ созывает экстренное совещание из-за ужасного вируса

Из-за короновируса в Китае созывают экстренное совещание ВОЗ.
Экстренное заседание созывает ВОЗ в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае вируса и опасности масштабной эпидемии.
В пресс-релизе ВООЗ указано, что речь идет о смертельном короновирусе 2019-nCoV
"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", – отмечается в документе .
Отметим, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
Всего зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 218 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Лекарства от 2019-nCoV нет, врачи применяют лишь симптоматическую терапию и надеются на поддержку дыхательных функций заболевших.
Коронавирус способен передаваться от человека к человеку.
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