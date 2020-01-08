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Не смогли спасти: от осложнений гриппа умерла женщина

8 января 2020, 21:16

В нашей стране зафиксирован очередной случай смерти от осложнений гриппа - женщина умерла, вовремя не обратившись за помощью к врачу.

термометр, грипп
термометр, грипп

В Украине 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни, умерла от осложнений гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Женщина находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Ранее Главред писал, что была озвучена шокирующая цифра потенциальных больных гриппом.

Также напомним, ученые разработали диету для защиты от гриппа.

смерть болезнь грипп Украина
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