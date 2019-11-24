"Вакцин уже нет": озвучена шокирующая цифра потенциальных больных гриппом

Вакцин от гриппа на складах уже нет / Фото: zt-rada.gov.ua

В Киеве заболеваемость гриппом пока находится на низком уровне, однако резкий рост ожидается уже через пару недель, сообщили в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

В ходе эпидемиологического сезона 2019/2020 годов, пик которого придется на декабрь, гриппом могут переболеть более 6 млн украинцев.

"Вакцин от гриппа на складах уже нет. Буквально вчера (разговор происходил 21 ноября, - ред.) ни на одном из складов (в Киеве и области, - ред.), где частные клиники закупали вакцины, препаратов не осталось", - сказал в комментарии Апострофу врач-инфекционист Игорь Марков.

"В этом году вакцинация началась рано, поэтому все вакцины находятся в медицинских учреждениях первичного звена, поликлиниках. В частных клиниках действительно могут быть проблемы", - эксперт по иммунологии Киева, врач-педиатр Ольга Костенко.

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При этом по информации Министерства здравоохранения, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 153 868 человек по всей Украине, из них 35 487 киевлян.

Напомним, ранее были названы главные опасности новых вирусов гриппа.