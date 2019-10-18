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Пневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппа

18 октября 2019, 06:30

В Украине есть новая четырехкомпонентная вакцина против гриппа.

термометр, грипп
Медик рассказала об опасности новых вирусов гриппа

Два новых вида гриппа – Канзас и Брисбен, которые в новом эпидемиологическом сезоне будут циркулировать в Украине, могут вызывать осложнения.

По словам заведующей отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Аллы Мироненко, вирусы опасны тем, что они новые, на них нет выработанного иммунитета и многие люди заболеют.

"Если до нас дойдет новый вирус Канзас (А/H3N2), то в группе риска окажутся непривитые люди пенсионного возраста. Вируса Брисбен (А/H1N1) тоже еще не было в Украине, он впервые выделен в Австралии. Его основная группа риска - это дети, люди трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. В частности, с диабетом, бронхиальной астмой, ожирением, другими патологиями и беременные. Также у людей, которые относятся к группе риска, часто возникает пневмония", - подчеркнула она в комментарии ГолосUA.

Медик добавила, что в Украине есть новая четырехкомпонентная вакцина: "Куда входит новый Канзас и новый А/H1N1, а также входит в Колорадо и один старый вирус гриппа, который мы не ждем".

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Напомним, ранее сообщалось, что Киев накрыла самая масштабная вспышка заболевания корью за все годы независимости Украины.

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