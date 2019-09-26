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Украину накроет опасный штамм гриппа: медик рассказала, кто рискует заболеть

26 сентября 2019, 17:20

Заболевания гриппом обычно фиксируются уже в начале октября, подчеркнула Алла Мироненко.

термометр, грипп
Заболевания гриппом начнутся уже в начале октября

В Украине в новом эпидемическом сезоне будут циркулировать четыре штамма гриппа, заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко.

По ее словам, один из них — новый штамм, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями.

"Штаммы, которые ожидаются, — это новый H3N2 — А-Канзас — и, возможно, новый штамм Н1N1 — А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но вероятность их меньше — это В-Колорадо и В- Пхукет. Последний — менее вероятен, потому что он уже старый, был у нас не один год", — подчеркнула врач.

Читайте такжеСтало известно, объявят ли в Украине эпидемию кориОна предупредила, что наиболее опасен для людей трудоспособного возраста, особенно из группы риска, вирус Брисбен.

По ее словам, люди из этой категории рискуют получить осложнения в случае заболевания этим гриппом. Канзас же более опасен для людей с хронической патологией и людей в возрасте 65 лет и старше.

Мироненко добавила, что заболевания гриппом обычно фиксируются уже в начале октября, пишет unn.com.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев накрыла самая масштабная вспышка заболевания корью за все годы независимости Украины.

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