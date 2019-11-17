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Ученые разработали диету для защиты от гриппа

17 ноября 2019, 00:53

Полезное питание будет стимулировать работу иммунитета.

грипп
Гриппа можно избежать с помощью диеты / Вото: likar.info

В США ученые из Йельской школы медицины разработали кетогенную диету высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, которая способна стимулировать работу иммунных клеток для защиты от заболеваний.

Как сообщает New Scientist, у адептов такого питания могут развиться симптомы, похожие на грипп, поскольку организм будет приспосабливаться к низкому содержанию углеводов.

По мнению исследователей, данная диета улучшит здоровье сердца и позволит контролировать уровень сахара в крови у диабетиков, а также поможет снизить вес.

Эксперименты ученые проводили на мышах, больных подагрой. У них зафиксировали снижение уровня воспаления, поэтому пришли к выводу, что аналогичное воздействие она будет иметь и на грипп.

Читайте такжеУченые пояснили, как отказ от ужина способствует похудениюСпециалисты одну больную мышь кормили продуктами с высоким содержанием жира, а второй обеспечили традиционное питание. Опыты доказали, что мыши, находящиеся на кетогенной диете, почти полностью излечились от воспалительного процесса и легче перенесли заболевание.

Ученые пришли к выводу, что данная диета стимулирует работу Т-лимфоцитов, обеспечивая стойкость организма к вирусам гриппа.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

Напомним, ранее медики выявили, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

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