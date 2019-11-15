Ученые пояснили, какие предметы быта провоцируют диабет

Диабет может возникнуть из-за использования пластика / Фото: УНИАН

Исследователи в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что некоторые предметы быта при частом использовании могут способствовать развитию сахарного диабета и ожирения.

Как утверждают ученые из Нови-Садского университета в Сербии, в организм человека проникают вещества под название фталаты.

Уточняется, что эти химические соединения нередко используют при производстве пластмассы. Их можно найти в упаковке продуктов питания, косметике, шампунях, бутилированной воде, в духах.

Читайте такжеУченые пояснили вред электронных сигарет на сердцеПо мнению ученых, фталаты во время приема пищи попадают в организм человека, оказывая негативное воздействие на печень и метаболическую функцию. Интенсивное воздействие данных химикатов на организм провоцирует повышение инсулинорезистентности, холестерина и повреждения печени, что влечет за собой развитие диабета, ожирения и болезней сердца.

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили фталаты в повседневных предметах быта, а также в зубной пасте, мыле, шампунях. Они также отрицательно влияют на эндокринную систему и гормональное развитие у детей.

Во избежание негативных последствий ученые рекомендуют как можно реже использовать в быту предметы из пластика и пластмассы.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

Напомним, ранее медики выявили, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.