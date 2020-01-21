Эксперты рассказали, сколько страны ЕС потеряют из-за сделки США и Китая

По мнению экспертов, ситуация финансовых потерь стран Евросоюза из-за торговой сделки США с Китаем выглядит вполне однозначно.
Страны Европейского союза могут понести убытки на сумму около 11 млрд долларов в 2020-м году - из-за заключения первой фазы торговой сделки соглашения между США и Китаем.
Соответствующее мнение высказывается на опубликованном во вторник докладе Кильского института мировой экономики.
"Нынешнее соглашение по первой фазе торговой сделки между США и КНР будет иметь значительное негативное влияние на экспорт товаров из ЕС. Это, возможно, обойдется Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай", - говорится в тексте.
Как предполагают эксперты, крайне сильно торговая сделка затронет экономику Германии - в первую очередь, в сфере производства самолетов и автомобилестроения.
Авторы доклада отмечают, что экспорт определенных товаров из США в Китай в 2021 году вырастет на $95 млрд по сравнению с 2017 годом, когда торговая война между этими странами еще не началась.
Напомним, ранее дипломат Сергей Корсунский рассказал, как и почему официальному Киеве придется лавировать между Китаем и США.