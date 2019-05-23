Война гигантов: чем закончится схватка США и Китая и почему может быть больно Украине

Трамп и Цзиньпинь / Reuters

На этой неделе Соединённые Штаты добились одной из самых внушительных побед в своём технологическом соперничестве с Китаем. Корпорация Google отказалась сотрудничать с китайской компанией Huawei из-за тех санкций и ограничений, которые против них ввёл Вашингтон. Для китайского технологического гиганта приостановка совместных проектов с Google означает, что все приложения в системе Android не будут более обновляться, а заменить её у Китая не получится, что серьёзно "убьёт" продукцию Huawei.

Противостояние США и Китая: в чем суть

Активизация противостояния США и Китая в технологической сфере началась на прошлой неделе, когда президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование продукции Huawei на территории США. Позднее, запрет частично отменили, однако Вашингтон успел продемонстрировать свои возможности в борьбе с Китаем.

Гонка технологий между КНР и США, начавшаяся одновременно с торговой войной в 2017 году, является частью более широкого американско-китайского соперничества в военно-технологической отрасли и за своё место в инновационном ядре будущего мирового порядка. С момента прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2012 году и начала его заигрывания с китайским национализм, Пекин серьёзно продвинулся в развитии военно-морского флота, новых систем наведения, радиолокационной борьбы и инструментов кибер-войны. При администрации Обамы подход к Китаю был умеренным и опирался на принципы здоровой конкуренции и соперничества на рынках третьих государств в рамках установленных международных правил игры. После прихода к власти Трампа, ситуация изменилась.

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Когда появились первые контуры будущего внедрения новейшей технологии мобильного Интернета 5G, сперва Штаты не особенно обращали на это внимания. Однако, осознав, какие возможности несёт с собой эта технология для слежки за людьми, сбора информации и обработки больших массивов данных (а также при упорном содействии со стороны Австралии), Вашингтон пошёл напролом и решил не допустить Китай на этот рынок, исключив его из проектов по внедрению 5G в других странах. Для этого нужно было нейтрализовать влияние китайских техно-гигантов и их роль в проектах по внедрению данной технологии, в первую очередь в Европе.

Мощнейшая антикитайская торгово-экономическая и политическая кампания по выдавливанию китайских компаний из американского рынка, а затем и по давлению на компанию Huawei, завершилась на этой неделе тактической победой для администрации Дональда Трампа. Великобритания анонсировала запуск технологии 5G без участия в ней компании Huawei, которая изначально должна была там преобладать. В восприятии американских элит, если Китай сумеет взять под контроль глобальные сети 5G, это даст Пекину неограниченные возможности для организации хакерских атак, проникновения в локальные сети, кражи информации и нейтрализации процесса обмена разведывательной информацией между союзниками. В случае любого военного конфликта, такой доступ может стать решающим и изменить ход событий, если тот же Китай решит ударить по критической информационной инфраструктуре государства, или перехватить данные разведки.

Какая ответка прилетит из Китая

Конечно же, китайцы не сидят, сложа руки. Понимая, что американцы хотят выдавить их из рынка, отрезать от передовых технологий и забраковать их проекты с другими странами, Пекин пытается отвечать, используя геоэкономические рычаги давления, например, повышая цену для государств, которые отказываются от сотрудничества с Китаем под давлением США.

Читайте такжеКитай пытается склонить Францию на свою сторону в борьбе против СШАКогда Австралия в прошлом году отказалась от технологии 5G при участии корпорации Huawei, у них моментально начались проблемы с поставками угля в Китай, что привело к потере части доходов от экспорта. Арест финансового директора Huawei в Канаде в конце 2018 года вызвал ответные аресты китайцами двух канадских предпринимателей в начале 2019 года.

Далеко не все страны-союзники США, входящие в так называемую Five Eyes Group - разведывательный альянс, ставший одним из столпов архитектуры безопасности западных государств после "холодной войны", готовы отказаться от Китая и сотрудничества с его компаниями. Это большие деньги, инвестиции, рабочие места и технологии, которые используют люди. В связи с этим, внутри альянса существуют разногласия по поводу дальнейшего сотрудничества с КНР. Не все согласны с оценкой США о том, что продукция Huawei напичкана жучками и прочим шпионским оборудованием. В Европе и вовсе официально отвергали эти утверждения как "политически мотивированные". Справедливости ради, стоит сказать, что до сегодняшнего дня, США действительно не предоставили никаких доказательств того, что компания Huawei шпионит за людьми через свою продукцию.

До сегодняшнего дня, Китай старается умеренно реагировать на выпады США в свою сторону, не позволяя ситуации выходить из-под контроля. Однако после провала последнего раунда торговых переговоров с США и введения санкций США против компаний Huawei, ZTE и HikVision, Пекин начал постепенно рассматривать варианты "ответки". И тут возникает проблема.

Дело в том, что возможности КНР ответить Штатам очень ограничены, или не соразмерны. Импортные пошлины, которые Вашингтон ввёл против китайских товаров, ударили по Китаю больше, чем по США. Пекин покупает у американцев намного меньше товаров, чем продаёт. Соответственно, зеркальные импортные пошлины со стороны Пекина будут недостаточными для нанесения ущерба США. К тому же, значительная часть импортируемой из США продукции (например, полупроводники) имеет большую ценность для китайской экономики.

Другим вариантом ударить по Штатам в Китае видят массовую продажу $1,1 трлн. американских долговых обязательств, которыми владеет Пекин. Однако это может стать слишком дорогой и, в стратегической перспективе, бессмысленной авантюрой, которая точно также ударит по китайскому бизнесу, а не только по американцам.

Единственным вариантом для Китая является стимулирование внутреннего роста и ослабление юаня. Конечно, в таком случае, Китаю придётся распрощаться с планами вывести свою валюту в разряд международных на такой же уровень, как и доллар США. Однако это серьёзно навредит попыткам Вашингтона давить на Пекин экономическими методами. К тому же, у Китая имеется весьма внушительное политическое влияние в странах Африки, на Ближнем Востоке, Латинской Америке и Европе. Уже сейчас китайцы успешно обходят американцев в манёврах вокруг элит Португалии, Италии, Испании, Венесуэлы, Колумбии, Сальвадора, Южной Африки, Зимбабве, Анголы и даже ОАЭ с Саудовской Аравией. Это даёт возможности бить по Штатам на уровне регионов, влияя на ситуацию в самый неподходящий момент, например, блокируя полноценное сотрудничество государств Азии по Афганистану.

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