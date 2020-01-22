В Испании возросло число жертв мощного урагана Глория

Ураган Глория накрыл Испанию / Reuters

В Испании возросло количество жертв мощного урагана Глория, который принес в страну непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами. На данный момент известно о пяти погибших.

Тело еще одного мужчины нашли в муниципалитете Каркайшент в Венеции. На теле не было следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий, передает Europa Press. Причины смерти выясняются.

Ранее стало известно, что из-за шторма погибли трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.

В ряде городов Испании в провинции Валенсия и других регионах из-за разбушевавшейся стихии подтоплены улицы. Кроме того, из-за урагана пришлось закрыть аэропорт Аликанте.

Более 30 испанских провинций переведены в режим повышенной готовности из-за урагана. По данным местных синоптиков, 20 января порывы ветра в регионах, на которые пришелся удар стихии, достигали 115 км/час.

По данным Associated Press, около 200 тысяч человек в Испании остались без электричества из-за урагана. Многие школы на востоке страны пришлось закрыть. Десятки дорог в регионе завалило снегом, движение по ним парализовано. Кроме того, из-за шторма и больших волн в прибрежных городах оказались повреждены многие магазины и рестораны.

Как сообщает BBC News, ураган Глория переместился на юг Франции. В департаменте Восточные Пиренеи объявлен режим повышенной готовности. В регион направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных.

Напомним, с 19 на 20 января на Испанию обрушился мощный ураган Глория - страну накрыли проливные дожди, ураганный ветер и снегопады.