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На Испанию обрушился мощный ураган Глория: количество жертв растет

20 января 2020, 22:11

Порывы ветра достигают 130 км в час.

Испания
Испания оказалась в эпицентре стихии / Фото:El Pais

Испанию накрыл мощный ураган Глория, жертвами которого уже стали три человека.

Как сообщает El Pais, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к надвигающейся чрезвычайной ситуации.

Очевидцы делятся, что на восточном побережье страны порывы ветра достигают 130 километров в час, а на море поднимаются волны до волсьми метров высотой. Максимально разбушевался ураган в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Из-за интенсивного снегопада и ветра на востоке страны прекратил свою работу аэропорт Аликанте. В регионе из-за непогоды полностью перекрыли 30 дорог, а 20 тысяч домов остались без электричества.

Сообщается, что сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия в провинции Валенсия. Известно также о повреждениях в других городах.

Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия сохраняться до 23 января.

Как ранее сообщалось, после масштабных лесных пожаров, которые нанесли колоссальный ущерб, Австралию накрыли мощные песчаные бури.

Напомним, из-за жутких пожаров в Австралии погибли 24 человека и полмиллиарда животных. По мнению пожарных, для полного восстановления континента после пожаров необходимо около 100 лет.

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