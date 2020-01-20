На Испанию обрушился мощный ураган Глория: количество жертв растет

Порывы ветра достигают 130 км в час.
Испанию накрыл мощный ураган Глория, жертвами которого уже стали три человека.
Как сообщает El Pais, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к надвигающейся чрезвычайной ситуации.
Очевидцы делятся, что на восточном побережье страны порывы ветра достигают 130 километров в час, а на море поднимаются волны до волсьми метров высотой. Максимально разбушевался ураган в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.
Из-за интенсивного снегопада и ветра на востоке страны прекратил свою работу аэропорт Аликанте. В регионе из-за непогоды полностью перекрыли 30 дорог, а 20 тысяч домов остались без электричества.
?TEMPORAL DE LLUVIA Y NIEVE— RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) January 19, 2020
?️ Sigue nevando con fuerza en #Morella
❄️@GVA112 informa que se establece la Emergencia situación 0 por nevadas en las comarcas de Els Ports, El Alcalatén y Alt Maestrat.
? Sergio Segura#BorrascaGloriapic.twitter.com/Tu6p2kbBrg
B.T. copiosa nevada ahora mismo por #Jarafuel@astrofotojlc@Preven_IIFF_CV@AEMET_CValencia@Tiempo_Valenciapic.twitter.com/Vvzbsz4TkJ— JARAFUEL (@meteojarafuel) January 19, 2017
?❄️Así amanece Almansa, con una buena nevada, tras horas sin parar de nevar. Numerosos problemas en viarios de la zona. #Albacete#Nieve— Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) January 20, 2020
© @AlmansaMeteopic.twitter.com/QYAXMCGl3t
Сообщается, что сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия в провинции Валенсия. Известно также о повреждениях в других городах.
Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия сохраняться до 23 января.
Как ранее сообщалось, после масштабных лесных пожаров, которые нанесли колоссальный ущерб, Австралию накрыли мощные песчаные бури.
Напомним, из-за жутких пожаров в Австралии погибли 24 человека и полмиллиарда животных. По мнению пожарных, для полного восстановления континента после пожаров необходимо около 100 лет.