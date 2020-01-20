На Испанию обрушился мощный ураган Глория: количество жертв растет

Испания оказалась в эпицентре стихии / Фото:El Pais

Испанию накрыл мощный ураган Глория, жертвами которого уже стали три человека.

Как сообщает El Pais, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к надвигающейся чрезвычайной ситуации.

Очевидцы делятся, что на восточном побережье страны порывы ветра достигают 130 километров в час, а на море поднимаются волны до волсьми метров высотой. Максимально разбушевался ураган в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Из-за интенсивного снегопада и ветра на востоке страны прекратил свою работу аэропорт Аликанте. В регионе из-за непогоды полностью перекрыли 30 дорог, а 20 тысяч домов остались без электричества.

?TEMPORAL DE LLUVIA Y NIEVE



?️ Sigue nevando con fuerza en #Morella



❄️@GVA112 informa que se establece la Emergencia situación 0 por nevadas en las comarcas de Els Ports, El Alcalatén y Alt Maestrat.



? Sergio Segura#BorrascaGloriapic.twitter.com/Tu6p2kbBrg — RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) January 19, 2020

?❄️Así amanece Almansa, con una buena nevada, tras horas sin parar de nevar. Numerosos problemas en viarios de la zona. #Albacete#Nieve



© @AlmansaMeteopic.twitter.com/QYAXMCGl3t — Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) January 20, 2020

Сообщается, что сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия в провинции Валенсия. Известно также о повреждениях в других городах.

Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия сохраняться до 23 января.

Как ранее сообщалось, после масштабных лесных пожаров, которые нанесли колоссальный ущерб, Австралию накрыли мощные песчаные бури.

Напомним, из-за жутких пожаров в Австралии погибли 24 человека и полмиллиарда животных. По мнению пожарных, для полного восстановления континента после пожаров необходимо около 100 лет.