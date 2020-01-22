"Бог пошлет болячку": в РФ православный активист "проклял" Урганта

Иван Ургант / Instagram

Популярный российский телеведущий Иван Ургант нарвался на критику из-за оскорбления чувств верующих. Так, с воем шоу Вечерний Ургант от 7 января "поглумился над Христом".

Православный активист Павел Добролюбов обнародовал на своем YouTube-канале стих, в котором пожелал телеведущему "заболеть раком".

"Бог пошлет ему болячку: "На, Ванюша, поноси". Ну, а как еще иначе? Ваню просто не спасти. Заболеет Ваня раком, Да таким, что хоть кричи, Не помогут Ване деньги, Ни коллеги, ни врачи", - говорится в сообщении.

При этом указано, что гнев вызвал показанный в программе коллаж, на котором Николас Кейдж изображен в образе родившегося Иисуса Христа, а вокруг него стояли Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг. По мнению верующих, гости программы "поддерживали и развивали кощунственные шутки". Например, Жерар Депардье сравнил Иисуса Христа с поросенком.

Как ранее сообщал Главред, российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал гомофобное заявление венгерской стороны.