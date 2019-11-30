"Через заднюю дверь": Ургант знатно взлохматил Венгрию за "гомосексуальную флотилию"

Иван Ургант / Instagram

Скандал с отказом Венгрии от участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2020 году. Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал гомофобное заявление венгерской стороны.

"Почему венгры боятся гомосексуальной флотилии, если у них даже моря нет. Они что думают, что по Дунаю к ним заплывет гондола, в которой сидит гей и ест гуляш?! С чего бы это Венгрия стала гомофобной страной. Вальс "Голубой Дунай", родина наших любимых автобуса Икарус, в который мы всегда заходили через заднюю дверь", – пошутил Ургант в своем шоу.

Кроме того, он вспомнил и про Кубик Рубика, "над которым потело несколько поколений мужчин".

"Я совершенно не понимаю венгров. Я не принимаю этой позиции. Это странно, и надо сказать, достаточно устаревшая позиция. Лично для меня совершенно неважно, какой ориентации человек, который поет. Главное, чтобы пьяным не выступал", – подытожил Ургант.

Как ранее сообщал Главред, Венгрия отказалась участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, который пройдет в Нидерландах.