В Иране похвастались "безопасным небом" после авиакатастрофы МАУ

МАУ, самолет / @flyuia.ua

Власти Ирана заявили о полной безопасности полетов над страной, несмотря на отказ многих авиакомпаний от полетов из-за страшной катастрофы самолета МАУ пол Тегераном.

"Полная безопасность иранского неба для международных авиарейсов всегда была известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - сказал министр автодорог и развития городов Ирана Мухаммад Эслами, пишет агентство MEHR.

Напомним, осле иранских ракетных ударов, направленных против сил США в Ираке, а также случайного уничтожения украинского авиалайнера близ Тегерана, несколько крупных авиакомпаний перенаправили или отменили рейсы в регионе.

Ранее Главред писал, что у официального Тегерана нет технологий для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737. В связи с этим Иран обратился за помощью к США и Франции.