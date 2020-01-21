Расследование крушения Боинга МАУ: Иран попросил помощи у США и Франции

Черный ящик с самолета Боинг 737 МАУ/ Reuters

У официального Тегерана нет технологий для расшифровки информации с черных ящиков, установленных на моделях лайнера Boeing 737. В связи с этим Иран обратился за помощью к США и Франции.

Речь идет о расшифровке самописцев со сбитого в Тегеране самолета Международных авиалиний Украины. Тегеран запросил оборудование у США и Франции. Однако, как сообщает Al Arabiya, эти страны пока что не дали ответ иранским властям.

Напомним, ранее появились данные второго предварительного отчета о расследовании Организации гражданской авиации Ирана. В соответствии с документом, самолет Боинг 737 МАУ, который потерпел крушение 8 января в Тегеране, был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

Как сообщал Главред, 20 января в Украину прибыл официальный представитель Ирана с официальными извинениями в связи с крушением самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в Тегеране. Президент Владимир Зеленский встретился с представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами с целью обсуждения деталей расследования крушения украинского самолета в небе над Тегераном.

Как известно, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.