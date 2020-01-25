Путин приступил к решению нескольких стратегических задач - дипломат

Владимир Путин занялся решением нескольких стратегических задач, полагает дипломат / Reuters

Директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Корсунский сообщил, что в Российской Федерации президент Владимир Путин приступил к решению сразу нескольких стратегических задач.

Глава России под видом изменений в конституцию и мер по увеличению рождаемости создает видимость реформ, чтобы выпустить пар у части недовольных россиян, говорится в статье дипломата для Zn.ua.

По его мнению, российский лидер создает еще одну возможность для сохранения власти после 2024-го (в этом году заканчивается очередной президентский срок Путина - Ред.), если не произойдет слияние РФ и Беларуси.

"...консервирует на неопределенный исторический период путинизм - систему власти, основанную на кланово-олигархической модели, крепко прошитой силовиками", - добавил автор.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко сообщил, что у Владимира Путина есть четыре исторические пути, в частности, под видом радикальных, конституционных изменений и демонтажа нынешней системы власти в России инициировать масштабную военно-консервативную перестройку.