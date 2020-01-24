Погибшую в катастрофе МАУ над Ираном украинку подозревают в тяжком преступлении

Елена Малахова владела компаниями с сомнительной репутацией / Фото: Facebook/All Dimitr

Имя гражданки Украины Елены Малаховой, погибшей в результате авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном, упоминается в отчете ООН из-за возможных связей с теневой торговлей оружием для Ливии.

Журналисты CNN ознакомились с планом рассадки пассажиров в самолете и выяснили, что 38-летняя Малахова занимала место во втором ряду рейса Тегеран-Киев. Она была одной из двух украинских пассажиров на борту.

Согласно документам, Малахова была владелицей компаний, занимающихся организацией авиаперевозок. Это SkyAviaTrans, которая базируется в Украине, а также Volaris Business, зарегистрированный офис которой находится в Эдинбурге, Шотландия.

Известно, что единственный грузовой самолет компании Малаховой был уничтожен в результате атаки беспилотника в Ливии в августе 2019 года. На него напали силы генерала Халифы Хафтара вскоре после приземления в Мисурате. Экипаж из восьми человек успел спастись. В компании заявили, что самолет перевозил гуманитарную помощь, однако возникли подозрения, что на борту находилось оружие.

Читайте такжеСамолет разорвался на части: Иран признал попадание двух ракет в Boeing МАУПозже эксперты ООН констатировали, что Турция и ОАЭ систематически нарушали запрет и "регулярно, а иногда нагло поставляли оружие". В частности, перевозили части от беспилотников, маскируя их под автомобильные запчасти. SkyAviaTrans и Volaris не обвиняли в нарушении запрета на поставки вооружения, но в ООН отметили, что в грузовой документации самолета четко указано, что в его грузы являются опасными.

"Такая информация обычно не представляется и не нужна, если она не предназначена для того, чтобы попытаться скрыть военный характер груза", - говорится в докладе комиссии для ООН.

Предоставленные компаниями протоколы были "абсолютно неадекватны и не соответствуют цели". Поэтому в ООН прямо заявили, что Малахова знала о запрещенном оружии на борту самолета. В частности, менее чем за неделю до того, как самолет был атакован в Ливии, Украина запретила своим перевозчикам летать в страну "из-за ухудшения ситуации с безопасностью". Однако SkyAviaTrans и Volaris получили освобождение от запрета, утверждая, что они работают на Ливию.

Напомним, крушение самолета МАУ в Иране унесло жизни экипажа лайнера и всех пассажиров, среди которых находись две украинки. Погибшими женщинами оказались Елена Малахова и Ольга Кобюк. Муж Малаховой попросил помолиться за его супругу.

Как ранее сообщалось, жертвами катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране стали 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.