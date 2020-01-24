Биолаборатория в китайском Ухане уже два года изучает опасные вирусы

В Китае работает биолаборатория 4 уровня / Daily Mail

В китайком городе Ухань, где впервые обнаружили ужасный коронавирус, начала работать первая лаборатория 4 уровня биобезопасности, которая способна проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами, которые могут вызывать смертельные заболевания.

По информации китайского национального органа здравоохранения, 4 уровень - самый высокий, который используют для исследования опасных патогенов, в том числе и вирусы Эбола и коронавирус.

Национальная лаборатория биобезопасности на днях прошла проверку, которую организовала Нацкомиссия по здравоохранению, говорится в сообщении Уханьского института вирусологии Китайской академии наук.

Оценив такие вещи, как управление персоналом, оборудованием, животными, отходами и вирусами в лаборатории, эксперты пришли к выводу, что лаборатория может проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами, которые могут вызывать смертельные заболевания, такие как Марбург, Вариола, Нипах и Эбола.

"Лаборатория предоставляет ведущую в мире систему биобезопасности. Это означает, что китайские ученые могут изучать наиболее опасные патогенные микроорганизмы в своей лаборатории", - сообщили сотрудники института в Ухане.

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По их словам, она будет служить научно-исследовательским центром страны по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, центром сбора патогенов и справочной лабораторией Организации Объединенных Наций по инфекционным болезням.

Согласно пресс-релизу, лаборатория является частью китайско-французского сотрудничества в области профилактики и борьбы с возникающими инфекционными заболеваниями.

Центральное правительство основало лабораторию P4 в 2003 году, когда в стране была вспышка тяжелого острого респираторного синдрома. В октябре 2004 года Китай подписал соглашение о сотрудничестве с Францией по профилактике и борьбе инфекционными заболеваниями.

Ранее СМИ писали, что медикам из Шанхая удалось победить смертельный коронавирус.