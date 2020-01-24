Рersona non grata: Болгария выставила из страны двоих российских дипломатов - в чем причина

Болгария обвинили дипломатов РФ в шпионаже / РБК

Болгария сообщила России о том, что двоих российских дипломатов объявили persona non grata.

По информации Bloomberg, Болгарии поймала двух российских дипломатов, которые занимались открытым шпионажем.

"Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata", - говорится в сообщении.

Отметим, что болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Известно, что один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

СМИ отмечает, что один из фигурантов дела - это первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Однако, их фамилии власти Болгарии не называют.

В прокуратуре заявили, что сообщили в МИД Болгарии о результатах расследования.

Ранее Главред писал, что Болгария обвинила Россию в громком покушении на бизнесмена.