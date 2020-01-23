Болгария обвинила Россию в громком покушении на бизнесмена

Россиян обвиняют в покушении на бизнесмена Гебрева / Инсайдер

Троих граждан РФ обвинили в покушении на убийство владельца оружейного завода "Дунарит" и бизнесмена в Болгарии Емельяна Гебрева и двух других людей, имена которых не разглашаются.

Соответствующие заявление Генеральной прокуратуры Болгарии было опубликовано в четверг, 23 января.

Согласно с документом, с 28 апреля по 4 мая россияне, как соучастники, пытались убить жертв "способом и средствами, опасными для жизни многих людей", используя неопознанное фосфор-органическое вещество.

Стоит отметить, что среды граждан Болгарии, которых намеревались убить, были указаны также сын Гебрева Христо и человек с инициалами В. Т. (вероятно, речь идет о директоре завода).

Прокуроры заявили, что россияне, которых обвиняют в организации убийств, были внесены в Шенгенскую информационную систему и в красное уведомление Интерпола.

Прокуратура Софии уже на протяжении длительного времени расследует это дело и уже были выданы ордеры на арест каждого из трех обвиняемых и запросы на международный розыск для ареста и последующей экстрадиции.

Расследование покушения на Гебрева, его сына и делового партнера было возобновлено в конце 2018 года из-за подозрений в использовании вещества из семьи Новичок. Такое же вещество использовалось в Британии для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее Главред писал, что пострадавший от яда британец подает в суд на РФ.